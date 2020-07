BH Bank : un résultat net de 141,6 MD en 2019

L’ Assemblée Générale Ordinaire de la BH Bank, afférent à l’exercice 2019, s’est tenue exceptionnellement à distance en visioconférence le 30 Juin 2020 au siège de la banque et ce, au vu du communiqué du conseil du marché financier relatif aux modalités de tenue des assemblées des sociétés cotées en bourse en rapport avec la pandémie COVID -19.

Après l’ouverture de l’AGO par Madame Amel MEDINI, Présidente du Conseil d’Administration et lors de son intervention M Hichem Rebai, Directeur Général de la BH BANK a précisé que La BH Bank, s’est attelée en 2019 à poursuivre la concrétisation de son programme de développement par la mise en œuvre des projets programmés dont les objectifs stratégiques s’articulent autour des axes suivants :

Lacement d’une nouvelle charte graphique et ce, dans le cadre de la politique de communication visant à confirmer la dynamique de la transformation et de repositionnement de la Banque.

La poursuite de la mise en place de la nouvelle structure organisationnelle de la banque.

L’accomplissement du projet de performance commerciale et développement du réseau.

La dynamisation du réseau et le pilotage des ventes et l’animation commerciale.

L’instauration d’une stratégie de transformation digitale.

Poursuite du Projet ERP pour la mise en place du système d’information « T24 »

Mise en œuvre de son Plan de continuité d’Activité (PCA).

Le lancement du projet d’évaluation des ressources humaines et la création d’une académie pour le développement des compétences.

L’amélioration la qualité de la base de données clients et l’accomplissement des données de conformité LAB et KYC.

Au niveau du financement de l’habitat et afin de permettre aux clients de faire face à l’augmentions du coût de l’immobilier, une nouvelle catégorie d’épargne Logement intitulée (P) a été lancée permettant d’élever le montant de financement. D’autres améliorations ont été portées sur les montants des crédits pour les autres catégories du PEL et du crédit complémentaire.

Des améliorations ont été portées également au niveau des conditions d’octroi du crédit premier logement.

Sur le plan digital le système ACS a été lancé dans le cadre du renforcement de la sécurité des informations des cartes bancaires lors du paiement en ligne.

En ce qui concerne l’activité de la banque, l’encours des dépôts de la clientèle a enregistré une croissance de 5,2% en 2019, soit un flux additionnel de 343MD, provenant principalement de l’augmentation des dépôts d’épargne (+ 154,8 MD) et des dépôts à vue (+94,3 MD) ayant contribué au flux additionnel de respectivement 45,1% et 27,5%. Cette évolution s’inscrit dans la politique de la banque ayant pour objectif une meilleure maîtrise du coût des ressources.

La banque a également consolidé ses efforts dans le financement de l’économie avec un encours des crédits qui s’est inscrit en progression de 600,4 millions de dinars ou 5,8% par rapport à 2018 pour se situer à 10 896,8 MD au 31 décembre 2019.

Cette évolution des crédits à la clientèle est imputable à l’accroissement des crédits sur ressources propres de 569,7 MD (+5,8%) et des crédits sur ressources spéciales de 30,7 MD (+ 6,5%).

Le développement de l’activité de la banque et l’intensification des actions commerciales pour attirer la clientèle a impacté positivement le Produit Net Bancaire qui s’est inscrit en progression de 8,2% pour se situer à 492,9 MD, soit un taux de réalisation de 102,8% des objectifs de l’année.

L’accroissement du PNB de 37,2 MD, conjugué à une maîtrise des charges opératoires (+ 16,8 millions de dinars ou + 9,5%), s’est traduit par une amélioration du résultat brut d’exploitation qui s’est situé à 312,4 MD en progression de 6,9% par rapport à 2018.

L’exercice 2019 s’est soldé par un résultat net de 141,6 MD contre 136,3 MD au titre de 2018.

Clôturant l’assemblée, la présidente du Conseil d’administration Mme Amel El Medini a assuré que : « La banque s’emploiera à développer ses activités tout en poursuivant son plan de restructuration par la finalisation de tous les projets y afférents. Elle veillera à améliorer ses résultats et à renforcer sa position sur le marché au regard de sa volonté constante de maintenir son équilibre et sa rigidité financière et tout en respectant et observant les règles de bonne gouvernance et en améliorant l’efficacité opérationnelle.»

Elle a ajouté que : « Le niveau et la qualité des ressources propres de la banque seront l’un des facteurs les plus importants qui contribueront à supporter les chocs et à absorber les risques liés à la volatilité du climat économique mondial. »

Le directeur général de BH Bank M. Hichem Rebai a exprimé sa fierté des résultats et des différents projets réalisés par la banque et a félicité tout le personnel de la BH BANK qui a contribué à la réalisation de ces performances Il a précisé que : « Les résultats ont été au niveau des défis et des objectifs fixés, la banque étant parvenue à améliorer ses performances et donc à renforcer sa compétitivité dans le secteur bancaire. La BH BANK, poursuivra dans les années à venir son programme de modernisation et de transformation digitale tout en agissant davantage en tant que Banque responsable ».