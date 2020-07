Panoro Energy se porte bien malgré la crise

La société pétrolière et gazière indépendante Panoro Energy ASA dont l’activité est focalisé sur l’Afrique (particulièrement la Tunisie, le Gabon, le Nigéria et l’Afrique du Sud) vient de tenir son assemblée générale annuelle 2020,

Dans ce cadre, Julien Balkany a été réélu président (”Chairman of the Board of Directors”) et Torstein Sanness a été réélu vice-président du conseil d’administration à l’unanimité des voix.

Cette confiance renouvelée dans son Président et le reste du conseil d’administration s’explique notamment par la croissance de l’activité de Panoro Energy. En effet, en 2019, de nouveaux puits d’exploration au Gabon et d’acquisition en Tunisie ont été ouverts. Les perspectives 2020 et 2021s’annoncent tout aussi favorables malgré les reprecusions de la crise du COVID-19 puisque l’objectif de l’entreprise demeure l’ouverture de 6 à 8 nouveaux puits. .

Ainsi, selon Julien Balkany, « Panoro Energy reste très actif et à l’affût de nouvelles opportunités de développement et de croissance externe en se concentrant en priorité sur les pays où Panoro Energy est déjà présent et qui sont devenus stratégiques, c’est-à-dire principalement la Tunisie, le Gabon et le Nigéria.»

Il est à rappeler que Panoro Energy ASA est une société indépendante d’exploration et de production dans le secteur pétrolier basée à Londres, coté à la Bourse d’Oslo (ticker : PEN). La société possède des actifs en Afrique, une participation sur la licence offshore du sud Gabon Dussafu, des parts dans l’offshore OML 113 dans l’Ouest du Nigéria, ainsi que des actifs TPS (Tyna Petroleum Services), le permis d’exploration offshore Sfax et la concession Ras El Besh au large de la Tunisie ou elle est opératrice depuis 2018.