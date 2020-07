La BERD lance sa plateforme de formation en ligne pour le secteur financier en Tunisie

La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) en partenariat avec l’ABF, Académie des Banques et Finance en Tunisie, lance son Programme Régional pour les MPME en Tunisie – RSBP Tun, qui est un programme de formation et de partage en ligne à destination du secteur financier en Tunisie ayant comme objectifs de :

Soutenir les institutions financières dans leurs activités de financement aux MPMEs via une plateforme de formation et de partage en ligne

Promouvoir les échanges des meilleures pratiques dans le financement des MPMEs et partager l’expertise de la BERD

Assurer la continuité et la flexibilité de l’offre de formation dans le contexte de la crise COVID-19

La plateforme RSBP Tun offre des formations certifiantes, riches et variées qui touchent aussi bien les sujets techniques liés aux métiers de base ainsi qu’aux compétences professionnelles transversales. Avec son offre en ligne, RSBP Tun permet une meilleure gestion des coûts et de la logistique de la formation

Afin de marquer le lancement officiel de la plateforme et de mettre en évidence son potentiel, tout en apportant des réponses rapides aux problématiques liées à la conjoncture actuelle, trois webinaires sur différents thèmes sont programmés du 7 au 9 juillet 2020. Les sujets abordés seront :

Webinaire 1 : le 7 juillet 2020, 11h – 13h00

Inclusion financière 2.0 : Accélération de l’inclusion financière grâce à la digitalisation

Webinaire 2 : le 8 Juillet 2020, 11h – 13h00

Liquidité, pilier de la résilience : Bien gérer la liquidité pour permettre aux MPMEs de survivre à la crise

Webinaire 3 : Le 9 juillet 2020, 11h – 13h00

Fonction de crédit à l’ère de la digitalisation :Transformation digitale de la fonction de crédit MPME

Le Programme RSBP est financé par la BERD. Depuis le début de ses opérations en Tunisie, en 2012, la BERD a investi 934 millions d’euros dans 46 projets et fourni une assistance technique à près de 1 000 petites et moyennes entreprises, dont les deux tiers sont situées en région.

Les investissements et les assistances techniques de la Banque visent à rendre la Tunisie plus compétitive par l’ouverture des marchés et le renforcement de la gouvernance. Ils visent également à promouvoir l’inclusion économique des femmes, des jeunes et des personnes qui vivent dans des zones reculées, à renforcer la résilience du secteur financier et à appuyer la transition du pays vers une économie verte.

L’Académie des Banques et Finances (ABF) est une structure autonome de formation professionnelle bancaire et financière émanant de l’Association Professionnelle Tunisienne des Banques et Etablissements Financiers (APTBEF). L’ABF vise à répondre aux besoins des établissements de Crédit, du monde de la Finance et des grandes entreprises en matière de formation. L’ABF dispose d’un corps de formateurs d’une centaine d’experts, dont 26 intervenants étrangers lui permettant de réaliser 11000 jours hommes/formation en moyenne par année

Pour la BERD et l’ABF , le projet RSBP revêt une grande importance car il cible indirectement un segment du tissu productif du pays qui joue un rôle majeur dans l’économie.