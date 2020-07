DataXion : un hébergement informatique de haute-disponibilité en situation de crise

DataXion, Datacenter leader en Afrique du Nord, offre des solutions de Housing informatique flexibles et sur mesure pour tout type d’entreprises pour accompagner leurs démarches de digitalisation et d’externalisation.

DataXion : Dispositifs et mesures exceptionnels durant Covid-19

Durant les conditions exceptionnelles liées à la crise du Covid-19, DataXion s’est mobilisé et a adapté ses modalités de fonctionnement pour accompagner et aider ses clients :

D’une part, un protocole de sécurité sanitaire stricte a été mis en place, avec des services de proximité supplémentaires disponibles 24/7 pour permettre à nos clients de continuer à maintenir les plateformes hébergées à DataXion tout en respectant les règles de confinement.

D’autre part, en tant que membre fondateur de l’Africa Data Centres Association, DataXion participe dans l’initiative d’offrir l’hébergement gratuit des serveurs dédiés aux applications de lutte contre le virus Corona.

Félicitation pour toute l’équipe DataXion, pour nos clients et nos partenaires pour leurs efforts pendant cette période.

Covid-19 : L’externalisation de l’IT en temps de crise

La crise du Covid-19 a mis en évidence l’importance du numérique pour les entreprises pour affronter les crises en toute agilité. Les entreprises déjà préparées ont pu plus facilement continuer à exploiter leurs systèmes d’information grâce aux multiples solutions de télétravail et de visioconférence…. Cependant, le passage brusque à ce mode de travail a vite révélé les problèmes que rencontrent les infrastructures informatiques des entreprises.

L’externalisation des infrastructures de production ou de secours chez des acteurs spécialisés permettent à l’entreprise de disposer de son système d’information sans aucune contrainte tout en lui garantissant le maximum des garanties de sécurité et de disponibilité.

DataXion : Perspectives de développement,

Pour fournir à ses clients exigeants le maximum des garanties, DataXion continu à se conformer aux meilleures normes internationales dans le domaine des Datacenter :

– Certification PCI DSS : DataXion a obtenu la certification PCI DSS pour garantir à ses clients un niveau de sécurité maximale des transactions monétaire électronique.

– Conformité TIER IV : DataXion est conforme à la classification TIER IV (le niveau le plus élevé dans le classement) : Certification en cours.

Démontant sa capacité à se développer pour répondre à l’évolution des besoins de ses clients actuels et futurs, DataXion continu à investir et engage la deuxième étape déjà prévue dans son plan de développement initial pour mettre en exploitation en début 2021 sa deuxième salle IT.