Liberta Voyages lance son OTA

Liberta Voyages vient de lancer officiellement le lundi 22 juin 2020 son OTA « Online Tourism Agency » : www.libertavoyages.com

Il s’agit d’une plateforme de vente en ligne ; qui commercialisent essentiellement des prestations touristiques / voyages fournies par des tiers ; et qui se veut la moins chère et la plus complète sur le marché

Défiant toute concurrence par ses tarifs et sa richesse de stock en temps réel, LIBERTA VOAYAGES vient d’investir pour créer cette agence en ligne afin de faciliter les recherches et identifier le prix le moins cher possible sur le marché des prestations touristiques.

« Fort de sa technologie de recherche et de sa connexion avec tous les fournisseurs, hôtels et autres OTA sérieux sur le marché, le nouveau site web www.libertavoyages.com affiche les résultats les moins chers, selon les filtres de choix de l’utilisateur (annulation et modification 100% gratuite ou paiement à l’hôtel le jour de l’arrivée, hôtels en promo, hôtels dédiés aux familles, politique enfants encourageante, hôtels offrant des toboggan…), explique M. Wissem Ben Ameur, fondateur et directeur général de LIBERTA VOYAGES.

Et de poursuivre dans ce cadre: « Avec cette nouvelle solution de LIBERTA, le client Tunisien ne risque plus de louper ou de manquer une occasion ou une offre, puisque nous facilitons la recherche et le filtrage en temps réel et affichons l’offre la moins chère possible sur le marché quel que soit le fournisseur: hôtel en direct ou autre agence de voyages en ligne ou classique. En d’autres termes, nous lui épargnons le temps d’ouvrir les sites web des autres agences de voyages OTA ou hôtels en Tunisie pour choisir entre les résultats affichés sur ces sites pour le même hôtel pour la même date de séjour. Nous ferons la comparaison en temps réel pour garantir le meilleur prix correspondant à un stock réel (pas fictif) ou sur demande »

«Nous avons aussi opté pour un nouveau mode d’affichage pour faciliter l’expérience de nos visiteurs et leur faire gagner au moins 45 minutes de temps de recherche pour décider leurs vacances ou séjours d’affaires. Des packs séjour week-end 2 nuits/3jours ou 3nuits/4jours et des packs d’une semaine par catégorie d’hôtels et par destination et/ou station touristiques seront affichés avec des prix et des disponibilités en temps réel… »

Cette plateforme est de nature aussi à rendre facile la vie des amicales et autres syndicats, mais aussi bouscule les mauvaises habitudes en offrant un outil en ligne efficace, comme le rappelle M.Ben Ameur: « Nous avons pensé aussi à faciliter la vie des amicales, syndicats, comités d’entreprises et associations en leur offrant un accès dédié pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de notre plateforme avec des conditions négociées. En effet, avec un code d’accès et un mot de passe, le responsable CE aura un tableau de bord avec les états des demandes soumises par ses adhérents en temps réel, le solde permis, et les commandes fermes effectuées avec les modalités de paiement correspondant en temps réel.

De même, nous cassons les mauvaises habitudes en offrant aux adhérents un outil en ligne leur permettant de consulter les offres en temps réel avec leurs familles, en toute sérénité, à tout moment, sur son téléphone portable, sa tablette ou sur son ordinateur et de bénéficier des offres last minute et des ventes flash qu’offrent les hôtels en temps réel et ne pas rester prisonnier d’une liste de prix signés par le comité avant la saison..

Enfin, nous avons investi aussi bien dans la bonne technologie pour garantir que le processus d’achat se fera dans un espace 100% sécurisé. .»

Communiqué