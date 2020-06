Emirates : Dubai is open !

Emirates se félicite du déploiement des derniers protocoles de voyage aérien qui faciliteront les voyages internationaux des citoyens, résidents et touristes des EAU, et ouvriront Dubai aux visiteurs d’affaires et de loisirs à partir du 7 juillet, tout en mettant en place des mesures minutieuses pour assurer la santé et la sécurité des voyageurs et des habitants.

Ces protocoles pour les voyages à destination et en provenance des aéroports de Dubai ont été annoncés sous les directives du vice-président et premier ministre des EAU et dirigeant de Dubai, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum et le suivi du prince héritier de Dubai et président du conseil exécutif, Son Altesse Cheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, et du comité suprême de gestion des crises et des catastrophes dirigé par Son Altesse Cheikh Mansour bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Son Altesse Cheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président et directeur général de Emirates, a déclaré : « Je tiens à remercier S.A. Cheikh Mohammed bin Rashid et S.A. Cheikh Hamdan bin Mohammed pour leurs dernières directives de réouverture du transport aérien qui montrent leur vision de Dubai comme leader mondial dans le domaine des affaires et du tourisme. Il s’agit là d’une affirmation forte de la volonté de Dubai de reprendre l’activité aérienne et économique après une planification, un examen et une préparation approfondis. Nous sommes convaincus que les mesures à plusieurs niveaux qui ont été mises en place dans les airs, au sol et dans toute la ville, nous permettent d’atténuer les risques de propagation de la contagion et de gérer efficacement toute réponse requise. Nous pensons que les villes du monde entier procèdent à des examens continus et qu’elles suivront bientôt le mouvement pour mettre à jour leurs exigences en matière d’entrée aux frontières pour les voyageurs internationaux.

« Au cours des dernières semaines, Emirates a progressivement étendu son réseau en offrant des services vers un certain nombre de destinations, permettant aux clients de passer par Dubai tout en répondant à la demande mondiale de transport aérien de marchandises. Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes et les organisations internationales afin de garantir les plus hauts niveaux de protection de la santé et de la sécurité de notre équipage, de nos clients et de nos communautés. Actuellement, Emirates relie Dubai à 40 villes et, grâce aux dernières directives, nous avons la possibilité d’étendre notre réseau et de proposer des destinations supplémentaires qui seront communiquées dans les prochains jours. Nous sommes impatients de servir et d’accueillir nos clients, et de connecter à nouveau de nombreuses villes grâce à notre hub de Dubai.

« Les prochaines semaines seront un grand test pour l’ensemble de l’industrie aéronautique à bien des égards. Chez Emirates, nous constatons une tendance positive à l’augmentation du trafic sur notre réseau au cours des dernières semaines, et nous sommes prêts à servir nos clients ».

Emirates a également lancé aujourd’hui une campagne publicitaire pour dire au monde entier que Dubai est ouverte et prête à accueillir les voyageurs internationaux, vous pouvez la visionner ici.

La santé et la sécurité en priorité : Emirates a mis en place un ensemble complet de mesures à chaque étape du voyage pour assurer la sécurité de ses clients et de ses employés au sol et dans les airs, notamment la distribution gratuite de kits d’hygiène contenant des masques, des gants, un désinfectant pour les mains et des lingettes antibactériennes à tous les clients. Pour plus d’informations sur ces mesures et les services disponibles sur chaque vol, consultez le site : www.emirates.com/yoursafety

Les restrictions de voyage : Il est rappelé aux voyageurs que les restrictions de voyage restent en vigueur et que les passagers ne seront acceptés sur les vols que s’ils satisfont aux exigences des critères d’éligibilité et d’entrée de leur pays de destination. Consultez le site www.emirates.com/wherewefly.Visitors. Les personnes qui se rendent à Dubai doivent être titulaires d’une police d’assurance maladie internationale couvrant les maladies survenues à Covid-19 pendant la durée de leur séjour.

