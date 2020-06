Porsche : les nouveaux modèles Cayenne GTS sont à nouveau équipés d’un moteur V8

Avec l’arrivée du Cayenne GTS et du Cayenne GTS Coupé, Porsche enrichit sa gamme de SUV avec deux nouveaux modèles offrant des performances de conduite exceptionnelles. À l’instar des autres modèles GTS de la marque, le groupe motopropulseur est au cœur de ces deux déclinaisons résolument sportives.

Les nouveaux modèles Cayenne GTS sont équipés d’un V8 en lieu et place du V6 biturbo de 3,6 l qui équipait la génération précédente. Avec une puissance de 460 ch (338 kW) et un couple de 620 Nm, le bloc biturbo de quatre litres de cylindrée offre des performances nettement améliorées dans tous les domaines.

Ainsi, les deux nouveaux modèles GTS abattent le 0 à 100 km/h en 4,5 s avec le pack Sport Chrono et atteignent une vitesse de pointe de 270 km/h. Ils bénéficient en outre d’un châssis surbaissé, axé sur les performances de conduite, d’un design exclusif et d’une généreuse dotation en équipements.

Puissant, efficient, riche en émotions : le moteur V8 et les nouveaux systèmes d’échappement sport

Équipé d’un V8 biturbo de quatre litres de cylindrée développé par Porsche, issu du bloc qui équipe le fleuron de la gamme, le nouveau Cayenne GTS délivre 20 ch (14 kW) et 20 Nm de plus que son prédécesseur. Avec ce moteur puissant, les nouveaux Cayenne GTS améliorent leurs performances. Dotés du pack Sport Chrono, ils gagnent 0,6 s sur le sprint de 0 à 100 km/h. Leur vitesse de pointe s’accroît de 8 km/h. Par ailleurs, les ingénieurs Porsche se sont attachés à améliorer l’efficience, notamment grâce à la boîte de vitesses automatique Tiptronic S huit rapports, avec ses réglages optimisés, à la commande des cylindres adaptative, à l’injection directe de carburant avec injecteurs en position centrale et au système de gestion thermique intelligent. Résultat : les modèles les plus sportifs de la gamme Cayenne affichent une consommation comprise entre 11,4 et 11,2 l/100 km en cycle NEDC.

Le nouveau modèle séduit tout autant par ses performances sportives que par sa signature sonore. Le système d’échappement sport fourni de série, caractérisé par ses sorties d’échappement excentrées, à chaque extrémité du bouclier arrière, produit un son puissant et sportif qui souligne le caractère unique du modèle GTS. Un système d’échappement sport de conception nouvelle, bénéficiant d’un réglage spécifique pour les hautes fréquences, est également disponible. Doté de sorties d’échappement ovales en position centrale, il est proposé exclusivement pour le Cayenne GTS Coupé, en association avec le pack Sport de conception allégée. À l’avenir, il sera également proposé sur le Cayenne Turbo Coupé.

Châssis surbaissé avec réglage dynamique de l’amortissement

Le réglage du châssis des nouveaux modèles Cayenne GTS est optimisé pour offrir une dynamique latérale exceptionnelle. Fourni de série, le châssis avec suspension à ressorts hélicoïdaux en acier est surbaissé de 20 mm et comprend le système Porsche Active Suspension Management (PASM) pour un réglage actif, résolument sportif de l’amortissement. Le contrôle vectoriel du couple, Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), est également inclus dans la dotation de série. Dotés de jantes 21 pouces « RS Spyder Design » fournies de série et de disques de frein en fonte grise aux dimensions généreuses (390 x 38 mm à l’avant, 358 x 28 mm à l’arrière) avec étriers de couleur rouge, les nouveaux modèles Cayenne GTS offrent une maniabilité et une spontanéité dignes d’une authentique sportive sur le segment des SUV. Les freins Porsche Surface Coated Brake (PSCB), avec revêtement en carbure de tungstène, et les freins Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) sont proposés en option. Les nouveaux modèles GTS peuvent également être dotés en option d’une suspension pneumatique à trois chambres avec surbaissement de 10 mm, de roues arrière directrices et du système de stabilisation active des mouvements de roulis Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC).

Fournis de série : pack Sport Design et touches stylistiques GTS

Inclus dans la dotation de série, le pack Sport Design confère aux nouvelles déclinaisons GTS un style unique et exclusif agrémenté de nombreux éléments en Noir. En outre, les nouveaux modèles Cayenne GTS sont équipés de série de jantes 21 pouces « RS Spyder Design » peintes en Noir (finition satinée). Le verre des optiques de phare à LED avec Porsche Dynamic Light System (PDLS) et du bandeau lumineux à LED à l’arrière est teinté. Les entrées d’air du bouclier avant, l’encadrement des vitres latérales, les sorties du système d’échappement sport, la désignation modèle et le monogramme Porsche à l’arrière sont en Noir.

Le style sportif et élégant du Cayenne GTS se décline également dans l’habitacle, comme en atteste l’utilisation de matériaux de qualité : l’aluminium brossé foncé et l’Alcantara®, qui habille le ciel de pavillon, les bandes centrales des sièges ainsi que les accoudoirs des portes et de la console centrale. Proposés en exclusivité sur les modèles GTS, les sièges sport dotés de huit positions de réglage, fournis de série, offrent un maintien optimal dans les virages à vitesse élevée grâce au rehaussement des bandes latérales. Le monogramme GTS orne les portes avant, les baguettes de seuil de porte, le compte-tours et les appuie-têtes. De nombreuses options de personnalisation sont disponibles, notamment le pack intérieur GTS qui permet d’agrémenter l’habitacle d’une touche de couleur supplémentaire en Rouge Carmin ou Craie.

Les nouveaux modèles Porsche Cayenne GTS sont disponibles à la commande dès aujourd’hui. Pour plus d’informations sur le prix de vente, les caractéristiques et les disponibilités du modèle, veuillez vous renseigner auprès de votre Centre Porsche le plus proche.