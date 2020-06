Covid-19 : réunion entre les professionnels du tourisme et la BCT

M. Marouane EL ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), a présidé, jeudi 11 juin 2020, une réunion consacrée au secteur du tourisme.

Ont pris part à ce rendez-vous, deux délégations représentant respectivement la Fédération Tunisienne de l’Hôtellerie (FTH) et la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV) conduites par leurs présidents respectifs, MM. Khaled Fakhfakh et Jabeur Ben Attouch.

Les débats ont été notamment axés sur la portée des mesures récemment prises, visant à soutenir le secteur du tourisme qui demeure un secteur «stratégique» et «à fort effet multiplicateur» selon M. El Abassi, qui a précisé que « la BCT suit de près l’implémentation des mesures exceptionnelles de soutien et accorde une attention particulière à leur évaluation afin de pouvoir mieux anticiper ».

C’est dans ce sens, a-t-il expliqué, que la BCT tient à instaurer un dialogue constructif avec les représentants des organisations nationales et sectorielles, et ce, pour rester à leur écoute et assurer un suivi des problématiques auxquelles pourrait faire face le tissu productif. Selon M. El Abassi, « la BCT a su faire preuve d’une grande flexibilité et saura prendre les mesures qu’exigera cette situation particulière ».

Il a rappelé, à cet effet, que la BCT a décidé d’agir de manière proactive dès les premiers signes de généralisation de la pandémie de la Covid-19. « Cette orientation, a-t-il souligné, n’aurait été possible sans le travail réalisé depuis 2018, notamment au niveau de la politique monétaire, et qui a permis à la BCT de prendre des mesures exceptionnelles au niveau de son taux directeur et de sa politique de refinancement dans le but de contribuer à assouplir les conditions de financement des entreprises ou des particuliers et d’assurer la liquidité des banques et de l’économie ».