Vous cherchez un terrain industriel moderne et de qualité pour l’implantation ou le développement de votre entreprise ? Le Pôle de Compétitivité de Bizerte vous offre la solution

« 66 Hectares disponibles immédiatement pour accueillir vos projets »

Ces espaces industriels, situés à El Azib, à seulement une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la région au bord du Lac de Bizerte, objet actuellement d’une opération d’assainissement de grande envergure à laquelle participe l’Union européenne.

Ces espaces s’étendent sur une superficie totale de 66 ha entièrement aménagés. La zone est desservie par l’autoroute du Nord A4 et par la route nationale de grand parcours RN8.

La situation géographique de la zone en est un atout de taille. Elle se trouve à :

15 minutes du centre ville de Bizerte

15 mn du port commercial de Bizerte

15 mn de la gare ferroviaire de Bizerte

45 minutes de l’aéroport international de Tunis-Carthage

L’espace industriel d’El Azib est à vocation multisectorielle. Il est conçu selon les meilleurs standards internationaux et environnementaux avec les dotations technologiques les plus modernes : il s’agit du premier grand espace industriel doté du très haut débit grâce à la technologie FTTH implanté.

L’aménagement soigneusement étudié et rigoureusement effectué comprend la voierie et les parkings, les réseaux d’eau potable et ceux des eaux usées et pluviales, les réseaux d’électricité basse et moyenne tension, l’éclairage public, les réseaux de télécommunication très haut débit. La sécurité est également au centre de l’intérêt des concepteurs qui ont prévu une clôture, un porche d’entrée avec contrôle d’accès, gardiennage et surveillance.

La zone d’El Azib comprend, par ailleurs, une vaste superficie réservée aux services communs : centre de vie, espaces verts, administration….

Il constitue un ensemble cohérent et attractif de nature à accroître la notoriété des activités à installer et offrir un cadre de travail motivant.

La gestion de l’Espace est assurée par le Pôle de Compétitivité de Bizerte, qui met un accent particulier sur la maintenance et l’entretien des infrastructures avec une haute qualité de service.

Le plan de lotissement indique l’emplacement de l’espace ainsi que les lots et leurs superficies respectives. Ces dernières varient entre 2350 m² et 9000 m² avec la possibilité de regroupement des lots.

Et pour mieux répondre aux besoins des investisseurs et leur offrir un maximum de facilité, le Pôle de Compétitivité de Bizerte est le vis-à-vis unique pour toutes les formalités administratives et les interventions techniques.

Ainsi, depuis le démarrage de la commercialisation 81% de la superficie dédiée à l’activité industrielle a été cédée.

Diverses activités industrielles et de services sont déjà installées sur ces terrains. On prévoit d’y aussi implanter des unités de fabrication de produits cosmétiques, de produits alimentaires, de produits textiles ou encore des châssis en aluminium, de flexibles et de pièces automobiles, d’articles scolaires et de transformation de papier.

L’espace industriel El Azib offre aussi des lots dédiés aux services avec des superficies varient entre 800 et 1000m².

Le Pôle de Compétitivité de Bizerte