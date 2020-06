Healthy+, la nouvelle certification de sécurité sanitaire proposée aux hôteliers et restaurateurs tunisiens par FTC

En cette période de réouverture des hôtels et des restaurants en Tunisie, après la longue période de confinement, François Tourisme Consultants (FTC) propose aux hôteliers tunisiens, via son expert local, Moez KACEM, et son bureau de vente, Stratégies Conseil, représenté par Erich ALAUZEN, sa certification de sécurité sanitaire, Healthy +, spécifiquement axée sur la protection contre la Covid-19, complémentaire du protocole sanitaire mis en place en Tunisie par l’Office National du Tourisme Tunisien et le Ministère de la Santé.

Pour rappel, FTC, fondé en 1994, est un cabinet international d’expertise en tourisme et en hôtellerie basé en France dont l’activité principale est la fourniture de solutions en termes de développement durable et de sécurité sanitaire. Fort d’une expérience avec les plus importants acteurs mondiaux du tourisme et de l’hôtellerie (Club Med, Concorde, Accor, Louvre Hotels, Starwood, Hilton, Hyatt, Relais et Châteaux, Lucien Barrière…), FTC est également l’un des leaders mondiaux du tourisme responsable depuis plus de vingt ans.

Le cabinet FTC, accompagné par un ensemble de médecins du travail et d’experts touristiques internationaux, vient de publier son dix-neuvième ouvrage sur la sécurité sanitaire, destiné à la relance d’un tourisme sécurisé sur le plan sanitaire d’un département français.

La nouvelle certification Healthy + by FTC

Facile à mettre en place, très pratique, immédiatement compréhensible par l’ensemble du personnel, Healthy + met en avant une méthodologie à la fois pragmatique et rigoureuse. De plus, FTC, sensible aux difficultés que connaissent en cette période les hôteliers et les restaurateurs tunisiens, a décidé de réduire ses honoraires sans pour autant atténuer la qualité et la performance de sa méthode.

« Nous respectons particulièrement la qualité et la performance du protocole sanitaire mis en place par l’ONTT. Healthy + représente un complément par rapport à ce protocole, car il recommande des indicateurs sanitaires supplémentaires, issus de notre expérience à l’international et d’un ensemble de bonnes pratiques que nous connaissons. Nous restons persuadés que les tour-opérateurs ou les agences locales de voyages tunisiennes apprécieront ce renforcé de procédures sanitaires pour convaincre encore mieux leurs clients à séjourner dans les hôtels et à fréquenter les restaurants. » déclare Philippe FRANCOIS, CEO de FTC.

Après validation des accords entre FTC et l’établissement, une formation de plusieurs heures est mise en place à l’intérieur de l’entreprise pour faciliter son application. Elle est couronnée le soir même par la certification de l’hôtel et/ou du restaurant.

« Chaque établissement a ses propres contraintes et nos chartes s’adaptent à chaque demande spécifique pour permettre à l’hôtel ou au restaurant d’obtenir un niveau d’excellence absolue dans la mise en place de procédures contre la propagation du coronavirus. Nous travaillons main dans la main avec le personnel et le management pour que ces nouvelles procédures soient rapidement assimilées et deviennent de véritables réflexes, à tout instant » précise Moez KACEM.