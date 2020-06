Post-Covid-19 : la BCT est prédisposée à soutenir le secteur du BTP

M. Marouane EL ABASSI, gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) s’est entretenu, jeudi 04 juin 2020, avec une délégation de la Fédération Nationale des Etablissements de Bâtiment et des Travaux Publics (BTP), conduite par son Président, M. Jamel KSIBI.

Au cours de cette réunion, M. El ABASSI a insisté sur l’adoption d’une démarche souple, efficace et rapide dans la mise en place de mesures spécifiques aux secteurs stratégiques, en l’occurrence, les BTP dont l’effet d’entraînement demeure très important.

A ce titre et afin de mieux accompagner le secteur du BTP et de préparer sa relance post Covid-19, M. El Abassi a précisé que la BCT est prédisposée à le soutenir et ce, en définissant une approche concertée avec le Ministère des Finances et les parties concernées en organisant un Task-force auquel sera adossé un comité de pilotage pour faciliter le financement adéquat de ce secteur.

L’objectif étant de garantir la pérennité des entreprises par un gain en efficacité des interventions tout en allégeant le processus de traitement des dossiers et en permettant une meilleure transparence des procédures.