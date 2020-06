COVID-19 : Coopération Tuniso-Coréenne face à la pandémie

En faveur des étudiants tunisiens se trouvant en situation difficile à cause du COVID-19, la communauté coréenne en Tunisie a fait don, le mardi 2 Juin 2020, avec l’aimable concours de l’Association des anciens étudiants de la KOICA (fonctionnaires tunisiens qui ont suivi des formations en Corée du Sud), d’un lot de 150 tablettes éducatives au gouvernement tunisien.

La communauté coréenne en Tunisie (dont le président M. Jong-Jin CHANG) est constituée d’environ 150 personnes et chacune d’entre elles a répondu présente spontanément pour la collecte du don.

L’Ambassade de Corée en Tunisie continue de contribuer à la gestion réussie des autorités sanitaires tunisiennes compétentes, en partageant avec elles ses expériences dans le domaine de la maîtrise de la pandémie.

Notamment, par la présentation exclusive des expériences coréennes au cours d’une vidéo-conférence, organisée le 7 avril, entre l’équipe médicale de l’Hôpital Bundang de l’Université Nationale de Séoul et les membres du Comité d’Experts tunisiens au sein du Ministère de la Santé.

Et également des informations utiles relatives aux fabricants coréens privés, spécialisés en équipements sanitaires et par conséquent, le gouvernement tunisien a décidé d’importer des kits de dépistage rapide.

En instaurant une nouvelle équipe de travail (Task Force) dédiée à une riposte sanitaire efficace pour contrecarrer la pandémie de COVID-19, et dans le but d’aider d’autres pays en difficulté, le gouvernement coréen continue de collaborer avec la communauté internationale, y compris les institutions internationales telles que l’ONU (dans le cadre de la coopération multilatérale), tout en partageant avec elles les fruits de ses expériences et savoirs.

– Ladite Task Force nationale coréenne s’efforce de partager ses expériences sanitaires et les outils de sa maîtrise réussie de la pandémie de COVID-19 avec les autorités sanitaires compétentes d’autres pays, à travers les vidéo-conférences (webinaire) ainsi que les documents sur la politique sanitaire et les dispositifs efficaces.

– La Task Force s’efforce également de mobiliser la communauté internationale pour une coopération plus étroite, par exemple de mener le démarrage du Groupe des pays amis en faveur de l’Éducation des citoyens du monde au sein de l’UNESCO, mais aussi auprès de l’ONU, l’OMS, etc.

Le gouvernement coréen est en train d’assister les pays africains en leurs fournissant les équipements sanitaires par le biais de ses relations de coopération avec l’OMS et l’Union Africaine.

Samsung Tunisie a fait aussi une donation aux autorités sanitaires tunisiennes. Comprenant une centaine de lits médicaux, des équipements pour 250 lits, des pousse-seringues, 6000 masques FFP2, 8300 masques chirurgicaux au profit du Conseil National de l’Ordre des Médecins. Ainsi qu’une centaine de Smartphones haut de gamme pour les centres destinés au traitement des patients atteints du Covid-19.