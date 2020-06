Al Karama Holding lance un 2e avis de cession de Shems FM et Dar Assabah

La société Al Karama Holding, envisage de réactiver l’opération de cession des participations publiques directes et indirectes représentant 39,98% du capital de la société TUNISIA BROADCASTING « SHEMS FM».

La société Al Karama Holding, envisage, également de réactiver l’opération de cession des participations publiques directes et indirectes représentant 79,62% du capital de la société Tunisienne de presse, d’impression, d’édition, de diffusion et de publicité « DAR ASSABAH » par voie de négociation directe.

Et de préciser dans un communiqué publié, jeudi 04 juin 2020, que les candidats intéressés par l’opération et désirant obtenir de plus amples informations sur « SHEMS FM et DAR ASSABAH » et le processus de cession, sont invités à prendre contact avec Al Karama Holding, et ce, avant le 3 juillet 2020.