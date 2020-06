La BERD lance une plateforme d’apprentissage en ligne pour accompagner plus de 10 000 MPME

La BERD lance un programme libre d’accès d’apprentissage et de conseil en ligne pour aider les micro-, petites et moyennes entreprises (MPME) confrontées à l’impact économique de la pandémie du coronavirus. Ces petites entreprises du secteur privé forment l’épine dorsale des économies des pays où la BERD investit.

Le programme de la BERD « Savoir-faire … en situation de crise », hébergé sur la plateforme de l’Académie du savoir (The Know How Academy) de la Banque, est un portail central d’apprentissage par lequel les entrepreneurs peuvent accéder à une aide concrète. Notamment des supports de formation et des conseils en gestion de crise de la part de spécialistes sectoriels mais aussi de se réunir dans des groupes de discussions avec leurs pairs.

Le portail proposera en outre des informations spécifiques au contexte local faisant apparaitre le soutien financier que peuvent apporter les pouvoirs publics et les banques dans les 30 pays d’opérations de la BERD.

Lancé par la BERD dans le cadre de son soutien renforcé aux entreprises pendant la crise actuelle, le programme se concentrera sur cinq piliers essentiels de l’activité commerciale :

1) Gestion de crise : vos clients et vos fournisseurs

2) Gestion de crise : fondamentaux de la gestion financière

3) Gestion de crise : financement de votre entreprise

4) Gestion de crise : votre personnel ­­ votre principal atout

5) Gestion de crise : défis de gestion et de leadership.

Le premier module, « Gestion de crise : vos clients et vos fournisseurs », donnera des conseils sur les moyens de maintenir la dynamique de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise et d’assurer les entrées de trésorerie. Il sera accessible à compter de ce jour, les quatre autres modules étant consultables peu de temps après. Ces ressources seront toutes proposées en anglais, en arabe, en russe, en turc et en ukrainien.

La BERD travaillera en collaboration avec des banques partenaires et des organismes de soutien dans toutes ses régions d’opérations pour déployer le programme à travers 30 pays L’objectif étant d’atteindre plus de 10 000 personnes travaillant dans des MPME, en leur proposant des ressources de formation, un partage de savoir et des conseils de spécialistes au cours des prochains mois.

L’initiative est financée par : l’Union européenne (y compris sa Plateforme européenne de conseil en investissement), le Kazakhstan et le Fonds d’impact pour les petites entreprises de la BERD (États-Unis, Italie, Japon, Luxembourg, République de Corée, Suède, Suisse, Taipei chinois).

« La BERD est fermement déterminée à accompagner les petites entreprises en cette période sans précédent et à les aider à développer la résilience nécessaire pour surmonter les difficultés et bâtir une reprise solide. Quelle que soit la taille de votre entreprise, le programme de la BERD est une main tendue pour proposer une aide concrète », a souligné M. Anis El Fahem, Directeur National du Programme « Appui aux PME » de la BERD.

Consultez le programme sur www.ebrdknowhowacademy.com