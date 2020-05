OPPO lance la version internationale du Reno3 en Tunisie

OPPO, le leader mondial des smartphones, a annoncé le lancement de la version internationale du Reno3 en Tunisie.

Avec la série Reno, OPPO est parvenu à une combinaison équilibrée entre la technologie et la mode. Grâce à des paramètres de photographie puissants, le Reno3 affirme offrir la performance de « précision à chaque prise », quelque soit le contexte d’éclairage. Avec la série Reno3, de plus grands détails seront capturés à la lumière du jour, tandis que les scènes sombres seront plus lumineuses grâce à ses caméras.

La photographie à faible luminosité ne sera plus un défi avec le puissant mode Ultra Dark. De plus, la prise de vue vidéo est conçue pour être encore plus intelligente et plus simple qu’auparavant.

Du premier rayon de soleil à l’aube à la nuit silencieuse étoilée, la série Reno3 est là pour permettre à tous ses utilisateurs de découvrir, explorer et capturer plus de beauté de la vie grâce à l’application de l’innovation technologique.

Plus d’innovations basées sur une technologie de zoom puissante

La série Reno3 rehausse le niveau de la photographie mobile avec une performance de zoom révolutionnaire. Pionnière dans ce domaine, OPPO a réalisé des investissements à long terme constants dans l’évolution technologique. Depuis le début du zoom OPPO 5x sur MWC 2017, l’entreprise a réalisé trois versions et a réussi à affiner le corps du téléphone et à le présenter aux utilisateurs du monde entier.

Le mode Ultra Dark, alimenté par l’IA, est également considérablement augmenté par rapport au Reno2, ce qui rend la prise de photos en faible lumière beaucoup plus facile, permettant à chacun de prendre des photos de nuit claires de ce que l’œil humain ne peut pas voir. Les situations populaires sont améliorées en fonction de l’observation des clients de l’OPPO.