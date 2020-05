Lancement de «ATUGE For Women» au Royaume-Uni

Créée en 1990, l’Association des Tunisiens des Grandes Ecoles ou ATUGE regroupe plus de 7000 étudiants, jeunes diplômés ou anciens élèves tunisiens issus des grandes écoles françaises.

L’ATUGE avec ses trois antennes, Tunisie, France et Royaume-Uni, travaille depuis des années sur la thématique du rôle de la diaspora en Tunisie et plusieurs projets sont en cours dans l’éducation, la culture et l’investissement.

À la suite du succès des groupes ATUGE au féminin en Tunisie et en France, ATUGE UK a le plaisir d’annoncer la création d’« ATUGE For Women » au Royaume-Uni.

La mission d’« ATUGE For Women » sera d’étendre le réseau des femmes tunisiennes au Royaume-Uni. L’équipe pourra ainsi identifier des histoires de succès de femmes tunisiennes, des recommandations et des expériences qui seront partagées avec les femmes les plus jeunes ainsi que les futures générations au Royaume-Uni et en Tunisie.

L’objectif principal sera d’inspirer les générations futures de femmes tunisiennes afin qu’elles puissent toutes aspirer à un grand succès et le réaliser.

« ATUGE For Women » sera également en contact avec d’autres réseaux de femmes, au niveau mondial, pour trouver des synergies, de nouvelles opportunités communes et des idées de meilleures pratiques.

Un événement de lancement est prévu pour le Jeudi 28 Mai 2020 à 18.00h (Heure de Tunis/Londres) et 19.00h (Heure de Paris). Un mot d’ouverture sera attribué à Azza Latiri Megarbane; (X77) et Mines de Paris (79); la première femme tunisienne à intégrer l’École Polytechnique, France, cinq ans après l’ouverture de l’accès aux femmes.

Pour animer cette conférence, quatre intervenantes de renom ont été invitées pour partager leur expérience, les challenges potentiels durant leur carrière et leur recommandation pour bien réussir en tant que femme de la diaspora.

– Dr Amel Karboul, PDG, The Education Outcomes Fund, Londres, Royaume-Uni. Ancienne ministre du Tourisme.

– Meriem Smida, Managing Director, couverture des sponsors financiers chez Natixis, Londres, Royaume-Uni.

-DrChirazEnnaceur, PDG et Co-fondatrice de Corrosion RADAR Ltd, Cambridge, Royaume-Uni.

-Dr Wided Ouaja, Directeur exécutif de JPMorgan Chase & Co. Londres, Royaume-Uni.

La conférence sera modérée par :

– Samia Rezgui: Responsable ATUGE For Women

– Salima Mhiri: Responsable ATUGE UK Culture et Social

Lien pour le Webinaire :https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_C-7hWSlERsunhl3bKE6iFw