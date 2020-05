Tunisie : The Orangers Beach Resort et The Orangers Garden Villas certifiés « Site Compliance with WHO guidelines »

L’hôtel The Orangers Beach Resort & Bungalows et L’hôtel The Orangers Garden Villas & Bungalows – Hammamet-Tunisie obtiennent la première Certification en Afrique et parmi les premières au monde pour garantir la réouverture dans les conditions Sanitaires adéquates.

The Orangers Beach Resort & Bungalows et The Orangers Garden Villas & Bungalows, une référence dans le secteur hôtelier, et Bureau Veritas, un leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification, ont finalisé l’émission d’une certification «Site Compliance with WHO guidelines».

Cette certification est basée sur un programme de conformité aux mesures préventives de santé et de sécurité dans l’établissement, dans toutes les sections et bâtiments le tout dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

Le schéma mis en place vise à vérifier que nos hôtels ont correctement mis en œuvre les normes de sécurité et procédures d’hygiène et de désinfection dans chacune des unités.

Mourad Khechine, président-directeur général du groupe Les Orangers a déclaré que « Nous sommes prêts à rouvrir nos hôtels dès lors que les personnes pourront se déplacer et voyager.

À cette fin, nous mobilisons tout notre savoir-faire et notre expérience acquise pour garantir à notre aimable clientèle le respect des normes de fiabilité les plus exigeantes. La certification de Bureau Veritas atteste que nos nouveaux processus et l’adaptation des espaces respectent les mesures de santé et de sécurité les plus strictes et les normes internationales les plus exigeantes. Ce sera un facteur clé pour fonctionner dans l’ère post-COVID-19. »

La certification couvrira les besoins de l’hôtellerie et de la restauration en veillant à ce que les normes de santé, de sécurité et d’hygiène adéquates sont opérationnelles immédiatement.

L’entreprise a finalisé la création d’un guide opérationnel qui servira de feuille de route à ses hôtels, en leur permettant d’appliquer rigoureusement les recommandations de santé et de sécurité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cette nouvelle attestation vient couronner un palmarès déjà bien garni de certificats ISO 9001, ISO 45001, ISO 22000 et ISO 14001 et une longue démarche qualité à laquelle le groupe a adhéré.

À propos de l’hôtel : The Orangers Garden Villas & Bungalows

Fort d’un classement luxueux à cinq étoiles, The Orangers Garden Villas & Bungalows bénéficie d’un emplacement spectaculaire donnant sur les plages de sable fin si caractéristiques de la mer méditerranée. Mettant à l’honneur la beauté naturelle de son jardin de cinq hectares d’orangers, de fleurs de jasmin et de palmiers, The Orangers Garden créé pour vous des expériences de luxe aussi authentiques qu’uniques. L’hôtel est situé à 4 kilomètres du centre-ville où l’on trouve l’ancienne kasbah de Hammamet construite au IXe siècle. Pour les passionnés de golf, l’hôtel se trouve à quelques minutes des deux parcours de golf Citrus et Yasmine. The Orangers Garden Villas & Bungalows a été inauguré en 2018 avec un nouveau concept alliant le luxe d’un service personnalisé et le all-inclusive. Il fait partie du Groupe Les Orangers.

À propos de l’hôtel : The Orangers Beach Resort & Bungalows

Situé au bord d’une mer immaculée, sur une superbe plage de sable fin sécuritaire pour les enfants et les baigneurs, avec vue sur la pittoresque forteresse de Hammamet. Son parc de 12 hectares d’oranges et de fleurs de jasmin vous offre des vacances inoubliables avec ses grands espaces de détente et d’animation. L’hôtel The Orangers Beach Resort & Bungalows se situe à 4 km du centre ville de Hammamet et à 5 minutes de deux parcours de golf Championship.