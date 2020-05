Ramadan 2020 avec Ooredoo « Familia Net » : du partage, du partage et encore plus de partage

A l’occasion du mois saint, Ooredoo décide de choyer ses clients avec « Familia Net », une offre qui donne la possibilité à son utilisateur de partager son forfait avec non pas une ou deux, mais quatre personnes de son choix, ce qui fait un total de cinq abonnés.

Mansoor Rashid Al Khater, a déclaré à cet effet : « Le confinement, bien que considéré par la plupart comme un mal nécessaire, a malgré tout eu certains avantages. Grâce à lui, on a pu prendre du recul pour nous rendre compte que la famille et les amis sont ce que nous avons de plus précieux, d’où l’idée de l’offre Familia Net ».

« Avec cette offre, l’utilisateur pourra inscrire quatre personnes avec qui il pourra partager son forfait internet pendant trente jour. Il suffit d’activer l’offre à partir du code *124*9#pour naviguer en toute sérénité. Le partage en question ne coute qu’1 DT de plus, par rapport au prix du Forfait», a-t-il poursuivi.

Ces forfaits qui varient de 2,5Go jusqu’ à 55Go et dont le prix est compris entre 10 et 50 DT, sont valables pour 30 jours et permettent à tous les membres du groupe ayant été inscrits par le premier utilisateur de se connecter gratuitement en puisant dans le forfait Internet partagé ‘Familia Net’.

L’abonné peut ajouter à son groupe Familia Net aussi bien des numéros mobiles, mais aussi clés, Mobiles Wifi et Box.

Bien plus qu’une simple offre promotionnelle, « Familia Net » est un rappel des vraies valeurs du mois de Ramadan, de nos coutumes et de nos traditions qui reposent sur la générosité et le partage.

Elle permettra à ceux qui ne peuvent pas se réunir autour d’une même table, d’être ensemble en ce mois où les relations humaines sont plus importantes que tout.