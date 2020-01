Nouveaux 718 GTS 4.0 : des modèles conçus pour le plaisir de conduire

La gamme des sportives à moteur central de Porsche s’enrichit de deux nouveaux modèles qui se distinguent par leur sportivité et leurs équipements exclusifs : le 718 Cayman GTS 4.0 et le 718 Boxster GTS 4.0. Les nouvelles biplaces sont dotées d’un six-cylindres à plat de 4,0 l, le même moteur que celui qui équipe le 718 Spyder et le 718 Cayman GT4. Associé à la boîte de vitesses manuelle six rapports et au système d’échappement sport, le bloc des nouveaux modèles de la gamme GTS développe 400 ch (294 kW), offrant une expérience de conduite riche en émotions.

Les nouveaux modèles abattent ainsi le 0 à 100 km/h en 4,5 s et atteignent une vitesse de pointe de 293 km/h. Grâce au châssis sport Porsche Active Suspension Management (PASM) avec surbaissement de 20 mm, fourni de série, et au système Porsche Torque Vectoring (PTV) avec différentiel arrière à glissement limité mécanique, la nouvelle génération des modèles GTS offre un parfait équilibre entre sportivité et confort au quotidien. Proposé de série, le pack Sport Chrono met en valeur le caractère dynamique des nouveaux modèles à moteur central. Dans l’habitacle, le code stylistique des sportives GTS s’exprime à travers les différents éléments de design Noir et l’intérieur en Alcantara® aux accents foncés.

À l’instar du 718 Spyder et du 718 Cayman GT4, les nouveaux modèles sont dotés d’un puissant bloc de quatre litres de cylindrée qui se caractérise par sa remarquable efficience. La gestion adaptative des cylindres, qui interrompt l’injection dans l’une des deux rangées de cylindres lorsque le moteur tourne en charge partielle, l’injection directe d’essence assurée par des injecteurs piézoélectriques et le collecteur d’admission variable contribuent à optimiser l’efficience du bloc motopropulseur. Le moteur GTS séduit également par ses énormes réserves de puissance et sa remarquable réactivité. Le régime atteint ainsi sans effort 7 800 tr/min. Le bloc exprime toute la richesse de la sonorité du six-cylindres à plat grâce à l’échappement sport de série avec gestion dynamique des clapets d’échappement. En outre, les modèles 718 GTS 4.0 adoptent le système d’échappement sport du 718 Spyder et du 718 Cayman GT4, doté de sorties doubles séparées. La configuration en arc des sorties d’échappement permet d’insérer la partie inférieure du bouclier en Noir, un élément stylistique de contraste qui signe l’arrière des modèles GTS.

Alliant manœuvrabilité et précision directionnelle en courbe, le châssis est réglé pour offrir une conduite riche en émotions. Il associe fermeté pour une conduite sportive et confort pour les déplacements du quotidien. La dotation de série comprend également le système Porsche Active Suspension Management (PASM) avec surbaissement de 20 mm. Proposé en option, le châssis sport PASM bénéficie d’un surbaissement supplémentaire de 10 mm. Les nouveaux modèles sont également dotés de série de systèmes dédiés à la performance de la voiture : Porsche Stability Management (PSM) avec mode PSM Sport, pack Sport Chrono avec suspension moteur dynamique Porsche Active Drivetrain Mounts (PADM) et Porsche Torque Vectoring (PTV) avec différentiel arrière à glissement limité mécanique.

Les sportives à moteur central sont dotées de jantes 20 pouces en alliage léger peintes en Noir finition satinée brillante. Elles sont chaussées de pneumatiques hautes performances (235/35 ZR 20 à l’avant et 265/35 ZR 20 à l’arrière) et équipées d’un système de freinage renforcé avec disques de frein ajourés et étriers peints en Rouge. Les freins Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) sont proposés en option. À l’extérieur, le caractère sportif des modèles GTS est souligné par des éléments de contraste aux accents foncés : la lèvre du spoiler, l’entrée d’air sur le bouclier avant Sport Design, le verre teinté des feux antibrouillard à l’avant et des feux arrière ainsi que la partie inférieure du bouclier arrière avec son nouveau design.

L’habitacle doit son caractère sportif et élégant à l’Alcantara® foncé qui orne les bandes centrales des sièges Sport Plus fournis de série, la couronne du volant, la console centrale, le levier de vitesses, les accoudoirs des deux portes. Sur le 718 Cayman GTS 4.0, les montants de pare-brise et le ciel de toit sont également habillés en Alcantara®. Proposé en option, le pack intérieur GTS ajoute une note de couleur supplémentaire (Rouge Carmin ou Craie) au niveau du cadran du compte-tours, des ceintures de sécurité et des surpiqûres décoratives, notamment le monogramme GTS brodé sur les appuie-têtes et la signature Porsche sur les tapis de sol gainés de Noir. Les différents éléments décoratifs de l’habitacle, tels que les inserts de la console centrale, sont en carbone.

Les modèles 718 GTS 4.0 sont dotés de série du Porsche Communication Management (PCM) avec écran tactile 7 pouces haute résolution et du pack Sport Chrono et, en option, des systèmes audio BOSE® Surround ou Burmester High-End Surround.

Les deux modèles sont disponibles à la commande dès aujourd’hui, les premiers exemplaires seront livrés à partir de mai 2020. Pour plus d’informations sur le prix de vente, les caractéristiques et les disponibilités du modèle, veuillez vous renseigner auprès de votre Centre Porsche le plus proche.

718 Boxster GTS 4.0 : Consommation de carburant en cycle mixte : 10,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 246 g/km

718 Cayman GTS 4.0 : Consommation de carburant en cycle mixte : 10,8 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 246 g/km

Les valeurs de consommation de carburant et d’émission de CO2 sont mesurées sur la base du nouveau protocole d’essai harmonisé WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure – Protocole d’essai harmonisé à l’échelle mondiale pour les voitures de tourisme). Les valeurs ainsi mesurées sont converties en données NEDC. Toutefois, ces valeurs converties ne peuvent pas être comparées aux valeurs qui auraient été mesurées selon le cycle de conduite européen NEDC utilisé auparavant.