STARZPLAY continue de renforcer son leadership en matière de contenu et annonce un accord à long terme avec Warner Bros

Pour étayer son engagement à offrir une expérience de visionnage inégalée et à répondre à la demande des clients, STARZPLAY, le principal service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD), a annoncé un accord pluriannuel avec le principal studio hollywoodien Warner Bros.

L’accord permet à STARZPLAY d’apporter de nouvelles franchises de contenu exclusif à la plateforme ainsi que d’étendre celles existantes pour ses plus d’un million d’abonnés dans la région MENA et au Pakistan.

Dans le cadre de cet accord, STARZPLAY va élargir le monde de DC avec de nouvelles séries pour que les abonnés puissent en profiter en tout temps, en tout lieu et sur tout type d’appareil. Les abonnés de STARZPLAY auront toujours accès à la gamme diversifiée de séries télévisées primées de Warner Bros, dont certains épisodes seront diffusés quelques heures seulement après leur lancement aux États-Unis.

Maaz Sheikh, co-fondateur et PDG de STARZPLAY, a déclaré : « Nous avons entretenu une relation fructueuse avec Warner Bros au cours des dernières années et ce nouvel accord nous fait franchir un pas de plus dans notre association. Il s’agit d’une nouvelle étape importante pour nous qui souligne notre engagement à offrir un divertissement inégalé et exceptionnel à nos abonnés. Warner Bros. est l’un des principaux studios haut de gamme d’Hollywood et nous sommes fiers de livrer leur contenu de haute qualité, comprenant les séries DC très appréciées dans la région.

Jeffrey R. Schlesinger, président de Warner Bros Worldwide Television Distribution, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accroître notre relation existante avec STARZPLAY, ce qui illustre notre engagement sur le marché du Moyen-Orient. Cette entente à long terme signifie que STARZPLAY continuera d’être le foyer numérique d’une large sélection de nos séries télévisées, nouvelles et classiques, pour les années à venir.

Les abonnés de STARZPLAY auront la possibilité d’accéder au portefeuille premium de Warner, incluant des séries exclusives de l’univers DC disponibles pour la première fois dans la région MENA telles que Batwoman, Doom Patrol, Swamp Thing et Harley Quinn Série Animée. En plus, les abonnés peuvent également accéder à des séries intégrales haut de gamme tels que Supernatural, Castle Rock, Pennyworth et Young Sheldon et regarder des séries classiques complètes telles que The O.C, Fringe et Two and a Half Men.

Disponible dans 20 pays au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et au Pakistan, avec plus de 10.000 heures de contenu, y compris les films premium, des séries exclusives et arabes, STARZPLAY a su également assurer sa place de numéro un du SVOD dans la région MENA.