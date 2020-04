TAG Global mise sur la certification financière et prépare l’après-crise en collaboration avec Maghreb Corporate

Fort de son expérience sur la région du Maghreb et en particulier en Tunisie sur l’expertise MSI, l’organisme Maghreb Corporate (Tunis) accompagnera, aux côtés de IWK Corporate (Paris), TAG Global, l’empire créé par Talal Abu Ghazala, devenu numéro 1 de la comptabilité et de la finance au Moyen-Orient, en vue de la diffusion de la certification MSI 20000 dans 14 pays de la région couverts par TAG.

C’est dans un contexte de ralentissement économique mondial qu’un partenariat vient d’être scellé dans un objectif sans équivoque entre TAG Global, IWK Corporate et Maghreb Corporate : identifier les entreprises de la région qui seront les plus saines financièrement au lendemain de la crise actuelle qui rappelle le contexte dans lequel la certification MSI 20000 à vu le jour, au lendemain de la crise des subprimes. A nouveau, la résilience des entreprises face au risque est aujourd’hui plus que jamais au cœur des préoccupations.

Une opération réfléchie et minutieusement préparée entre Paris, Tunis et Dubaï qui vient valoriser la place financière tunisienne puisque l’accompagnement du leader arabe TAG sera piloté en étroite collaboration entre la place de Paris et les bureaux de Tunis.

C’est d’ailleurs à la Bourse de Paris, au palais Brongniart, en collaboration avec Finance Innovation, que le partenariat a été conclu, en présence d’un prestigieux tour de table composé d’experts de premier rang des métiers de la Finance, de la Normalisation et de la Certification dont le Dr Rama Cont, président de l’ONG MSI Observatory , M. Jérôme Gacoin Président d’Aelium Finance et M. Yvan Mainguy, Directeur Général de DEKRA CERTIFICATION, accrédité MSI Europe et leader sur le vieux continent des métiers du contrôle.

Pour les différentes parties prenantes, l’objectif est de dupliquer efficacement et déployer massivement au Moyen-Orient un modèle validé et ayant fait ses preuves en Europe et en Afrique. Pour les équipes de TAG, à travers cette accréditation, l’objectif est de consolider la position de leader de TAG Global sur son marché et de se positionner sur un produit et des services à forte valeur ajoutée en termes d’ingénierie financière dans une région en perpétuelle évolution et mutation économique et financière.

Le choix TAG est stratégique. Le groupement TAG se présente dans son environnement, comme un acteur incontournable au Moyen-Orient, dans les relations professionnelles. En effet, TAG Global est le plus grand groupement arabe, d’entreprises de services professionnels dans les domaines et activités, liés à la finance, la comptabilité, l’audit, le juridique, la gouvernance d’entreprise, la fiscalité, le conseil, la gestion, les études et la formation. Les cabinets TAG, qui connaissent une forte croissance à l’internationale depuis leur création en 1972, emploient près de 3000 experts pluridisciplinaires, répartis sur plus de 100 sites.

Le Président de l’Organisation TAG Global, Son Excellence Talal Abu Ghazallah, considéré comme le parrain de la comptabilité arabe, se dit confiant et enthousiaste, quant à la réussite de ce partenariat : « Notre conviction est que la certification de la qualité financière, à travers son exhaustivité et sa profondeur, constitue une opportunité et un atout décisif pour toute entreprise en quête de développement et d’expansion ; et c’est pour ces raisons, que la certification est en terme de valorisation des entreprises, très adaptée aux enjeux du Moyen Orient ».

Dr Rama Cont, Président de l’organisation MSI Observatory : « Nous accueillons avec intérêt, en cette période de trouble, la décision d’adoption de la méthodologie internationale MSI au moyen Orient et sommes ravis de la synergie naturelle qui s’instaure entre la certification financière et les activités d’audit financier et comptable ».

M. Cristian Mocanu, Directeur Général de IWK Corporate, à Paris, se réjouie de la concrétisation de ce partenariat, qui permettra de canaliser et centraliser auprès d’un partenaire unique et de référence tel que TAG, l’ensemble des demandes de certification, reçues sur la région. Pour Monsieur Mocanu, IWK Corporate c’est naturellement tourné vers Maghreb Corporate, son homologue et affilié au Maghreb, pour appuyer et consolider le partenariat ; en précisant : « Il ne fait aucun doute, que les similitudes entre la région du Maghreb et du Moyen-Orient, dite MENA, place Maghreb Corporate, en plus de son niveau d’expertise, en excellente posture pour accompagner les cabinets TAG sur cet ambitieux projet ».

Pour rappel, IWK Corporate (Europe) et Maghreb Corporate (North Africa), étant sur leurs régions respectives, les entités accréditées MSI, par MSI Observatory.

Pour M. Souheil Skander, Directeur Général de Maghreb Corporate à Tunis, ce rapprochement met la première pierre à l’édifice d’une collaboration qui s’annonce fructueuse au regard de l’intérêt porté sur la certification financière dans les pays arabes déjà couverts.

Le partenariat s’étant établi dans un cadre strictement confidentiel, les parties sont restées discrètes sur les détails de la collaboration, mais celles-ci annoncent d’ores et déjà avoir identifié dans la région ciblée par le partenariat, les premières sociétés certifiables, qui feront l’objet de l’évaluation MSI 20000, en vue de recevoir la certification.