Confinement : le Groupe BH Bank met un ensemble résidentiel à la disposition du ministère de la Santé

« Offrir aux vaillants médecins et paramédicaux en première ligne de lutte contre le Covid-19, de bonnes conditions d’hébergement et de séjour lors de leur période de confinement, à l’issue d’éprouvantes journées continue de combat, est un acte solidaire et utile, valeureux qu’accomplit en exemple le Groupe BH Bank. » C’est ce qu’a déclaré le ministre de la Santé, Dr Abdellatif Mekki, recevant mercredi matin les clefs d’un ensemble résidentiel mis à la disposition de son département. Cette mise à disposition, est adossée à une convention qui sera signée à cette occasion, par le ministre, Mekki et le directeur général de BH Bank, Hichem Rebai, au nom du Groupe.

Situé dans la proche banlieue de Tunis avec une surface totale de 6000 m², l’immeuble se compose de plusieurs dizaines d’appartements de divers formats (S+1, S+2, etc.), tous équipés en literie, salons, cuisines aménagées, TV, Wifi, machine à laver, et autres facilités. Ils peuvent accueillir de 100 à 150 résidents, ces appartements respectent les règles de distanciation sociale en réservant une chambre individuelle à chaque personne. Aménagés en mode appart-hôtel, ils bénéficient des services de conciergeries et autres prestations compatibles aux restrictions du confinement. Tous ont fait l’objet d’une désinfection attentive qui sera renouvelée à l’arrivée de chaque nouveau groupe.

Les « blouses blanches » investies dans les soins apportés aux patients contaminés par le Covid-19 s’adonnent sans discontinuité à leur noble tâche tout au long d’une ou deux semaines selon les régimes de garde, puis se soumettent à un auto-confinement dans des unités d’hébergement dédiées, avant d’aller passer quelques jours en famille, puis reprendre le service.

« Dans ce rythme très exténuant physiquement et psychologiquement, le confort et le réconfort qu’apporte le Groupe BH Bank, à nos soignants, est hautement appréciable, a déclaré Dr Mekki. C’est une pause absolument nécessaire pour rebondir de nouveau.

Son initiative, qui s’ajoute au don d’un montant de 11,4 millions de dinars au profit du compte 1818 doit susciter des émules. »

De son côté, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi a salué « cet élan solidaire travailleurs à travailleurs, de Tunisiens à Tunisiens, porté par le Groupe BH Bank, qui illustre éloquemment ses valeurs citoyennes. Fondé dès sa création il y a plus de 40 ans, sur la promotion du logement pour tous, le Groupe BH Bank est toujours en première ligne pour offrir aux médecins et paramédicaux du front, un toit d’accueil confortable et agréable, pour se ressourcer. J’en rends hommage aux employés du Groupe BH Bank, aux dirigeants et aux actionnaires, qui méritent félicitations. »

S’exprimant au nom des salariés, des clients et des actionnaires, de toutes les filiales du Groupe BH Bank, le directeur général Hichem Rebai, a déclaré : « A travers cette contribution toute naturelle, et que nous ne manquerons pas de renforcer, nous ne faisons qu’exprimer notre appui, face à cette pandémie, au système sanitaire, comme nous le faisons en même temps, en faveur de tous nos clients. C’est pour BH Bank et toutes ses composantes, un moment exceptionnel où nous devons traduire au concret nos valeurs citoyennes et venir en aide à notre pays, à notre peuple, à la santé et à l’économie. »