Energy Solutions et CompAir : journée d’informations sur les nouveaux systèmes d’air comprimé et générateurs d’azote

Energy Solutions (réputée pour son expertise dans le service et la commercialisation d’équipements industriels en Tunisie) et CompAir (société allemande spécialisée dans la fabrication de compresseurs stationnaires industriels, de générateurs d’Azote et de systèmes de traitement de l’air comprimé industriel) ont organisé, mardi 11 février 2020 à Tunis, une journée d’informations.

Consacrée aux nouveaux systèmes d’air comprimé et les générateurs d’azote du fabricant allemand CompAir, cette journée cible la présence de 200 à 250 industriels ayant tous en commun l’utilisation indéniable de l’air comprimé dans leurs activités (imprimerie, papeterie, agro-alimentaire, pharmacie, emballage, cartes électroniques, pièces mécatroniques, usine de câbles, détergents…).

En présence d’une trentaine de bureaux d’études et ingénieurs conseils, des invités d’honneur (responsables de l’API, du ministère de l’Industrie et de l’UTICA), sept hauts responsables de CompAir présentent, à cette occasion, les différentes nouveautés de la marque issues des dernières technologies de pointe.

Après la présentation de CompAir par Loic Mazet (sales director), les autres hauts responsables se relayent pour révéler les nouveautés. Il s’agit des « compresseurs à vis lubrifiées à vitesse fixe et à vitesse variable » (Saber Trabelsi-North Africa sales manager); « les compresseurs oil free de classe O » (Jean Luc Amsellem–oil free sales manager); « les sécheurs frigorifiques et à adsorption » et « les opportunités énergétiques et maîtrise des coûts de maintenance » (Sofiane Djebari–Export sales manager); « les générateurs d’azote », « le programme Assure de l’extension de la garantie jusqu’à 10 ans » et « la surveillance technique à distance industrie 4.0: ICONN »(Cyrille Lebosse–aftermarket sales manager).

Pour sa part, Kaïs Kammoun, chef du département Energy Solutions by Hammami, met l’accent sur la disponibilité d’un stock consistant en pièces de rechange, de lubrifiants, de kits de service ainsi qu’un stock minimum de 20 compresseurs de diverses puissances, d’une trentaine de sécheurs et de filtres de ligne pour réussir les extensions et les nouvelles lignes de production des usines tunisiennes.

Il souligne aussi que les services du département proposés aux industriels sont assurés par des techniciens expérimentés dans l’air comprimé et ayant effectué plusieurs stages dans les centres de formation de Gardner Denver France et dans l’usine CompAir en Allemagne. D’ailleurs, Energy Solutions a été sacré meilleur distributeur de Gardner Denver en Afrique lors des travaux de la conférence annuelle du groupe US en janvier 2020 en Angleterre.

De son côté, M. Khalil Hammami, directeur général SCPC-Comptoir Hammami, ne cache pas sa fierté. « Notre partenariat avec le fabricant allemand a connu un développement rapide et remarquable grâce à la qualité de service, du produit performant et de la confiance accordée par les industriels tunisiens à la société. Ce qui a valu à Energy Solutions la distinction de meilleur distributeur 2019 du groupe Gardner Denver en Afrique, en marge des travaux de la conférence annuelle du groupe américain qui a eu lieu du 29 au 31 Janvier 2020 en Angleterre », lance-t-il.

La machine Ultima pour la première fois en Tunisie

Cette journée d’informations est aussi l’occasion idoine pour exposer, au cours d’un workshop, la machine Ultima aux clients. Il s’agit du compresseur (Oil free) exempt d’huile à variateur de vitessede CompAir, leader dans sa catégorie.

Présentée pour la première fois en Tunisie, la machine Ultima a été vendue par Energy Solutions à une multinationale locale. Plusieurs autres machines CompAir sont exposées, à l’instar du compresseur à vis lubrifiée, les sécheurs frigorifiques, les filtres de ligne offrant une bonne qualité d’air doublée de la plus faible perte de charge sur le marché.

Une tournée des machines CompAir accompagnée d’une démonstration auprès des clients est le moment phare de cette journée. L’objectif est de prouver que le fabricant allemand offre non seulement une gamme étendue de compresseurs à la pointe de la technologie mais aussi d’accessoires hautement fiables et économes en énergie adaptés à toutes les applications. A titre d’exemple, les compresseurs CompAir ont la particularité d’avoir une faible consommation d’énergie pour un meilleur rendement.Il en est de même pour leur performance :IE3 et IE4 et même au-delà.

En tant que société bicentenaire dans le domaine des compresseurs d’air et titulaire de brevets sur différentes technologies de compression d’air, CompAir s’est engagée, en partenariat avec Energy Solutions, à mettre son expertise pour le développement du marché tunisien à travers la technologie, l’économie d’énergie et la robustesse des équipements. Et dire que le pari est en train d’être tenu, c’est peu dire !