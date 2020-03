Restez connectés ! La connectivité automobile améliore votre sécurité et vous apporte plus de confort lors de vos trajets.

Tout au long des trois dernières décennies, l’arrivée de l’internet n’a guère cessé de transformer en profondeur notre monde et notamment le monde de l’industrie automobile. La connectivité automobile a complètement changé notre façon de vivre, de travailler et de conduire. Les voitures connectées d’aujourd’hui possèdent la puissance de 20 ordinateurs : elles sont capables de contenir jusqu’à 100 millions de lignes d’algorithmes et de traiter jusqu’à 25 gigaoctet de données par heure. On estime qu’à partir de 2021, pas moins de 380 millions de véhicules connectés circuleront sur les routes.

Et vous, savez-vous si la voiture que vous conduisez tous les jours est connectée ou pas ?

Selon une récente étude réalisée par Kantar Automotive Blog, 47 % des conducteurs interrogés ne savent pas que leur véhicule dispose de caractéristiques qui le classent dans la catégorie « connecté ». Nombreux sont les propriétaires de voitures qui ignorent jusqu’à l’existence de ces technologies et ne voient même pas en quoi elles pourraient leur être bénéfiques au quotidien.

Voitures connectées et Internet des objets

Une voiture connectée est capable de recevoir et de transmettre des flux de données. Cette connectivité permet à cette voiture de « communiquer » avec d’autres appareils tels que des smartphones, mais aussi avec des infrastructures routières (feux de circulation par exemple).

Les voitures connectées font partie d’une tendance technologique plus large appelée « Internet des objets », qui consiste à connecter (par Internet) des appareils que l’on utilise au quotidien. Ces appareils intelligents sont désormais partout autour de nous : certains réfrigérateurs sont, aujourd’hui, capables de nous avertir si nous sommes à court de lait et même de nous en commander automatiquement.

« La connectivité a permis aux constructeurs automobiles tels que Ford d’apporter à leurs clients un très haut niveau de confort, de commodité et de sécurité », a déclaré Linus Mattson, responsable info-divertissement chez Ford. « Au fur et à mesure que la technologie progresse, nous évoluons vers un avenir où l’écosystème technologique sera composé d’infrastructures et de dispositifs interconnectés qui interagiront en permanence les uns avec les autres ».

Une expérience intégralement numérique

Ce qui caractérise le plus les voitures connectées d’aujourd’hui ce sont les systèmes d’info-divertissement qui les équipent. Grâce à de tels systèmes, les voitures se transforment en de véritables « téléphones intelligents sur roues » et permettent ainsi aux conducteurs de prolonger leur expérience numérique à bord.

Ford SYNC® 3 permet aux conducteurs de contrôler vocalement les différentes fonctions de navigation, d’audio et de climatisation de leur véhicule, mais aussi d’envoyer des textos et de passer des appels téléphoniques, le tout sans jamais avoir à quitter la route des yeux et sans lever leurs mains du volant. Cela leur permet également de transformer leurs trajets domicile-travail en une expérience productive, puisqu’ils peuvent répondre en toute sécurité à leurs messages, mais aussi participer à des conférences téléphoniques ou écouter des livres audio…

Les fonctions de connectivité peuvent aussi nous faire économiser du temps et de l’argent. Les systèmes de navigation sont capables de nous informer sur les conditions de circulation en temps réel et de nous suggérer de changer d’itinéraire afin d’éviter les embouteillages. De telles fonctions s’avèrent particulièrement utiles dans des villes comme Casablanca où les gens passent en moyenne 57 minutes par jour coincés dans les bouchons, perdant ainsi du temps et consommant du carburant.

« Les constructeurs s’attellent désormais à concevoir des véhicules à même de fournir à leurs propriétaires le même niveau d’information que celui qu’ils pourraient attendre d’autres technologies qu’ils ont l’habitude d’utiliser », a déclaré Achraf EL Boustani, Directeur Général de Ford Afrique du Nord et Afrique Subsaharienne. « Développer des voitures plus intelligentes est pour nous synonyme de mise en place de solutions plus sûres et plus pratiques pour nos clients ».

Des technologies qui offrent plus de sécurité

L’amélioration de la sécurité des conducteurs et des passagers est l’avantage le plus important qu’offrent les voitures connectées. Aujourd’hui, la connectivité des véhicules a considérablement évolué. Ces derniers ont même commencé à développer des capacités semi-autonomes qui se manifestent par la présence de nombre de fonctions telles que le régulateur de vitesse adaptatif, le freinage d’urgence automatique (AEB), ou encore l’assistance au maintien de la trajectoire. Plusieurs personnes commencent à se rendre compte des avantages immenses qu’offrent de telles technologies.

Toutes ces nouvelles fonctionnalités ont réussi à révolutionner la sécurité automobile. Les voitures connectées d’aujourd’hui sont dotées de systèmes de surveillance qui sont capables d’alerter un conducteur de dangers potentiels. Ces systèmes sont même conçus pour intervenir et reprendre le contrôle du véhicule à chaque fois que c’est nécessaire.

Par exemple, les véhicules équipés du système de maintien de trajectoire de Ford utilisent une caméra installée derrière le rétroviseur et qui permet de surveiller le marquage des voies de circulation et de détecter ainsi toute sortie involontaire du véhicule vers l’extérieur d’une voie. A chaque fois que la caméra détecte la moindre déviation, le système alerte alors automatiquement le conducteur, tout en reprenant doucement le contrôle du véhicule pour le ramener vers sa voie initiale.

Si l’avenir des voitures connectées semble inévitablement lié à celui des véhicules autonomes, nous pouvons déjà commencer à bénéficier de développements technologiques qui rendent notre expérience de conduite beaucoup plus sûre, plus productive et nettement plus agréable.