Teleperformance élu Best Place To Work 2020

Pour la troisième année consécutive, Teleperformance Tunisie s’est vu décerner le prix du Meilleur Employeur en Tunisie/Best Places To Work in Tunisia 2020 par l’Institut américain Best Companies Group. Par cette nouvelle distinction, l’entreprise continue de se démarquer auprès de ses 8000 collaborateurs grâce à une stratégie d’entreprise performante et unique, Human Centric, axée sur le management de l’Humain par l’Humain pour l’Humain (H3), favorisant la performance et l’innovation.

Parallèlement, Teleperformance Tunisie réussit à se hisser au rang des meilleurs employeurs en Afrique dans le cadre du prestigieux programme, Best Places to Work in Africa en obtenant la première place dans son secteur et la cinquième dans le classement global des entreprises.

Enfin, Teleperformance Tunisie figure également dans le palmarès des meilleures entreprises au niveau de la région MENA dans le cadre du programme Kincentric Best Employers (Aon Best Employers).

Ces distinctions attestent de la volonté et de l’attachement de Teleperformance, leader mondial de la gestion de l’expérience client externalisée, à créer un environnement de travail unique et durable ainsi que des conditions de travail exceptionnelles au sein de l’entreprise.

Rappelons que le classement des meilleurs employeurs se fait sur la base d’une étude neutre et objective menée auprès d’un échantillon significatif de collaborateurs qui répondent à un questionnaire de 36 questions, sur leur perception de leurs conditions de travail, la culture de l’entreprise, la gestion RH, l’évolution et la reconnaissance professionnelle. Une évaluation des pratiques RH au sein de l’entreprise complète cette analyse.

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir été reconnus comme le meilleur employeur dans notre secteur en Afrique. » soulignait Ali HAMOUDA, Directeur des Ressources Humaines et membre du Comité de Direction de Teleperformance Tunisie. « Cette nouvelle distinction à l’échelle internationale conforte notre positionnement en qualité d’employeur de choix qui partage avec ses collaborateurs, clients et partenaires sociaux une stratégie d’entreprise inclusive et participative qui favorise la performance, le bien-être, le fun management et l’intelligence émotionnelle.»

« Nos collaborateurs représentent le capital le plus précieux de Teleperformance. Je souhaite leur rendre hommage pour leur engagement et pour nous avoir donné l’opportunité de continuer à nous positionner en tant que Meilleur Employeur en Tunisie et conforter notre leadership dans le secteur. Dans cette année 2020 où nous allons dignement fêter notre vingtième anniversaire en Tunisie, ces diverses distinctions nationales et internationales revêtent encore plus d’importance et de relief. » rajoutait Stéphane DUCREUX, CEO de Teleperformance Tunisie..