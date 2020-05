Start-up de l’Orange Fab Tunisie : Solidarité, adaptation et accélération du développement en temps de crise

La pandémie du Covid19 ou Corona virus et le confinement général en Tunisie n’a pas empêché la continuité de la saison 2 du programme d’accélération de l’Orange Fab Tunisie. Le travail continue avec les équipes d’Orange Tunisie de non seulement concrétiser les opportunités mais surtout de les mettre en place et permettre ainsi aux start-up de sécuriser leur business ainsi que leur pérennité financière.

Pour rappel, l’Orange Fab est à sa deuxième saison d’accélération et compte globalement dans son portfolio une douzaine de start-up

Comment les start-ups de l’Orange Fab se sont adaptées à la situation actuelle ?

Artify : le nouveau paradigme du divertissement

Quoi de mieux que de regarder- bien au chaud dans son canapé – une belle œuvre du cinéma Tunisien ? la consommation de contenu a vu une croissance exponentielle dans le monde. Les géants Netflix, Amazon Prime, Youtube et autres acteurs de la VOD, SVOD ont dû baisser la qualité des vidéos en cause de congestion de la bande passante internationale. C’est donc, mine de rien un momentum pour les start-up de contenu.

Artify et Orange Tunisie doublent les efforts pour assurer un lancement imminent de la plateforme streaming-VOD à partir d’abonnements payables via solde téléphonique.

Artify s’est aussi envolée au secours de la deuxième édition du Festival de Cinéma de Gabes et a accueilli virtuellement les films, la compétions et les amateurs de cinéma – gratuitement du 03 au 11 Avril 2020 sur cette adresse : https://artify.tn/GabesCinemaFen

NG Sign : le nouveau paradigme de la signature

Nous faisons face depuis plusieurs semaines aux mesures de confinement et de distanciation sociale prises par le gouvernement. Plusieurs d’entre nous se retrouvent en situation de télétravail. Comment pouvoir alors signer ses documents (contrats, PV, bons de commande…) et les faire parvenir aux destinataires sans se déplacer ? La signature électronique répond à ce besoin.

NG Technologies offre gratuitement sa plateforme de signature électronique aux possesseurs de certificat de signature électronique ANCE. Ceci permettra de signer des documents PDF à distance avec une signature électronique dite « Qualifiée » qui a la même valeur légale que la signature manuscrite.

NG Sign offre aussi 10 jetons de signature électronique simple. La signature simple permet d’éviter la signature manuscrite scannée qui n’est ni sécurisée ni reconnue par le cadre juridique tunisien. La signature simple protège l’intégrité des documents et peut être configurée par une couche de sécurité supplémentaire.

Pour l’accès à ces services, une seule adresse https://www.ng-sign.com/

Fabskill : le nouveau paradigme du recrutement

Le confinement général et le principe de la distanciation sociale caractérise cette période de crise sanitaire. Il devient donc nécessaire de garder ses distances, ne plus de déplacer en transport et d’éviter au maximum de physiquement interagir avec les autres.

Passer un entretien d’embauche sans avoir à se déplacer dans les même conditions de l’entretien physique (sans se serrer les mains bien évidemment) est rendu possible grâce à Fabskill, une des start-ups en lesquelles Orange Tunisie a placé sa confiance pour l’utiliser comme outil de recrutement. Non seulement l’utilité d’un tel outil ne se discute pas en ces temps de pandémie mais elle reste valable pour les temps normaux grâce à notamment sa praticité que ce soit pour les candidats ou pour l’entreprise : optimisation du temps, des coûts et de l’expérience aussi bien du candidat que celle du recruteur.

Fabskill ne s’est pas arrêté là. La start-up consciente du potentiel de son outil dans l’avenir très proche où la distanciation sociale a encore de « beaux jours » devant elle, ils s’adaptent encore une fois avec brio et conçoivent très agilement un outil qui permet d’organiser des évènements de recrutement 100% en ligne : le candidat arrive sur une plateforme, trouve l’équivalent numériques des stands d’entreprises, demande un entretien, se met en liste d’attente, entre enfin pour l’entretien dans une salle privée et passe son entretien dans les conditions du réel avec une vidéo, un module de chat, la possibilité de partager son écran et plein d’autres fonctionnalités.

Fabskill ont organisé donc du 27 au 30avril 2020 le premier « Virtual Job Fair » pour lancer cette plateforme: rendez-vous sur leur site si vous cherchez un job et pensez à Fabskill si vous recrutez en ce moment ! https://fabskill.com/

Hexastack : le nouveau paradigme de la relation client

Une start-up de la saison 1 de l’Orange Fab Tunisie qui se démarque en ce moment par son utilité remarquable en ces temps de confinement. Les clients d’Orange Tunisie ont sollicité Djingo Damdoum 3 fois plus qu’en temps normal et le chatbot 100% made in Tunisia a réussi à rassurer nos clients et a répondu à leurs demandes diverses et urgentes avec une efficacité et convivialité, essayer le sur la page » Orange » sur Facebook !