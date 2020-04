La fondation Abdelwaheb Ben Ayed pour la solidarité consacre 1 million de dinars pour la lutte contre le coronavirus

En application des principes fondamentaux de feu Abdelwaheb Ben Ayed, et en s’inscrivant dans l’élan de solidarité nationale dans cette conjoncture difficile que traverse la Tunisie, nous annonçons le lancement de la fondation Abdelwaheb Ben Ayed pour la solidarité et qui aura pour mission principale et prioritaire de limiter l’impact de cette pandémie sur les tunisiens en général et sur le personnel médical et paramédical, les forces de l’ordre et les forces armées en particulier.

Dans ce contexte, la fondation annonce réserver 1 million de dinars qui serviront en priorité à répondre aux besoins du personnel soignant, avec l’achat de matériel médical pour augmenter la capacité d’accueil des hôpitaux à travers la Tunisie et renforcer la sécurité du corps médical et soignant (Lits équipés de respirateurs artificiels, Tests de dépistage, tenues et masques de protection, gants, solutions hydro alcooliques, etc.), en plus des repas au profit des forces de l’ordre et des forces armées.

La fondation se chargera également de porter son aide à dix mille familles nécessiteuses sous forme de produits alimentaires de première nécessité.