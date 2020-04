La série HUAWEI P40 marque l’ère de la photographie visionnaire

Huawei Consumer Business Group (BG) a annoncé le 26 mars 2020, en Chine le lancement des nouveaux smartphones de la série ‘’P’’ ; HUAWEI P40 Pro +, HUAWEI P40 Pro et HUAWEI P40.

Ces dernières créations de huawei sont dotées des innovations révolutionnaires qui élargissent radicalement la photographie mobile avec un assortisage de performance élevée de 5G, et une conception de pointe grâce au plus grand capteur CMOS.

Le président directeur général de « consumer business group » de huawei, Richard Yu, a expliquer l’aspect derrière ce lancement ; « La série HUAWEI P a toujours été axée sur l’esthétique innovante et la mise à disposition de matériel d’imagerie haut de gamme, représentant le meilleur du design industriel et de la technologie. Avec un capteur exceptionnel, des systèmes de caméras que nous avons co-conçus avec Leica, un chipset puissant et le moteur de fusion HUAWEI XD, ce qui fait de notre objectif d’offrir une expérience de Super Définition aux consommateurs pour aider à faire de leur vision créative une réalité avec la série HUAWEI P4 ».

Un design inégalé :

Inspiré par l’art du mouvement, les Huawei P40 ET P40 PRO+ sont équipés de l’affichage de débordement à quatre courbes HUAWEI avec un lecteur d’empreintes digitales amélioré à l’écran qui offre une authentification biométrique 30% plus rapide.

Disponibles en trois couleurs ; verre brillant – blanc glacier, bleu profond et noir – et deux finitions innovantes en verre mat réfractif – or rose et argent givré, les HUAWEI P40 Pro et HUAWEI P40 respirent l’élégance classique.

Tandis que HUAWEI P40 Pro + dispose d’un panneau arrière en céramique nano-tech raffiné qui est cuit et poli pour assurer une durabilité incroyable et un style intemporel. Ce design unique se décline en deux couleurs emblématiques: blanc céramique et noir céramique.

Expérience de connectivité 5G

Equipé par le Wi-Fi 6 Plus ; une technologie ultime pour une expérience réseau accélérée et le chipset Kirin 990 5G, la série P40 de huawei est conçu pour vous offrir une connectivité ultra-rapide à tout moment. Ce chipset dispose de la marge thermique pour fournir des performances exceptionnelles grâce aux systèmes de refroidissement avancés, y compris le système SuperCool 4 en 1 sur mesure du HUAWEI P40 Pro +.

Cela signifie que vous pouvez profiter d’une navigation Internet ininterrompue, de médias sociaux ultra-fluides, de téléchargements rapides et même d’une diffusion en continu de haute qualité.

Photographie Super Définition

Intégré dans la série HUAWEI P40 est le système de caméra avancé Ultra Vision Leica, disponible en configurations à trois caméras, quatre caméras et penta-caméras. Le HUAWEI P40 offre des résultats photographiques exceptionnels avec des objectifs ultra grand angle, grand angle et téléobjectif. Le HUAWEI P40 Pro présente une évolution de la Leica Quad Camera avec une caméra Ultra Wide Cine et une caméra ToF plus puissantes aux côtés d’un zoom 50x SuperSensing. Le HUAWEI P40 Pro + permet aux consommateurs de voir l’inédit avec le SuperZoom Array, qui prend en charge le zoom optique véritable 10x et le zoom numérique maximum 100x.

Le capteur HUAWEI Ultra Vision inclus dans la gamme complète HUAWEI P40 est le plus grand capteur CMOS de Huawei à ce jour. Mesurant 1 / 1,28 pouces en diagonale, il prend en charge le regroupement de pixels pour atteindre une taille de pixel de 2,44 μm et la mise au point automatique Full Pixel Octa PD pour une mise au point à grande vitesse à tout moment de la journée, tandis que le HUAWEI XD Fusion Engine intègre et traite les données de plusieurs caméras pour générer une amélioration globale de la qualité de l’image.

Cependant, le huawei P40 pro pproche les objets lointains avec un zoom optique 5x, un zoom hybride 10x et un zoom numérique maximum 50x qui comprend un réseau de filtres couleur RYYB pour augmenter l’apport de lumière et améliorer la qualité des prises de vue avec zoom.

Une puissante caméra vidéo de poche

La série HUAWEI P40 prend en charge les effets Bokeh en temps réel pour les vidéos. Semblable aux résultats d’un objectif à grande ouverture, cette fonction ajoute un Bokeh progressif pour aider à mettre en évidence le sujet principal du métrage. Le téléobjectif peut capturer des images zoom de haute qualité ainsi que des vidéos time-lapse 4K. Le zoom audio directionnel, disponible sur HUAWEI P40 Pro et HUAWEI P40 Pro +, permet aux utilisateurs de zoomer sur une source audio et d’amplifier son son en même temps.

EMUI 10.1 Huawei Share et HUAWEI AppGallery

Le système d’exploitation EMUI 10.1 introduit une multitude de nouvelles fonctionnalités qui permettent une vie de l’AI plus riche et plus transparente. Le Huawei Share sur la série HUAWEI P40 facilite le transfert de fichiers à grande vitesse. La nouvelle fonctionnalité ajoutée à la collaboration multi-écrans permet aux utilisateurs de répondre facilement aux appels vidéo ou vocaux en mains libres directement via le PC et d’ouvrir des fichiers et des hyperliens sur le smartphone avec des applications PC natives pour une productivité accrue.

Travaillant en étroite collaboration avec des développeurs mondiaux, Huawei propose une large gamme d’applications mondiales et locales sur AppGallery, le marché officiel des applications de Huawei. Les utilisateurs peuvent également profiter d’une riche bibliothèque de médias de divertissement de qualité sur HUAWEI Video, HUAWEI Music et HUAWEI Reader, avec de nouveaux ajouts des meilleurs fournisseurs de contenu ajoutés en permanence.